Pota filmi Venezuela'dan ödülle döndü

Senaryosunu ve yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun üstlendiği 'Pota' filmi, Venezuela'da bu yıl 8. kez düzenlenen "Festival de Cine İnfantil de Ciudad Guayana"da ödüle değer görüldü.

Pota filmi Venezuela'dan ödülle döndü

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'Pota' filmi, 36 ülkeden 11 kategoride 116 filmin yarıştığı "Festival de Cine İnfantil de Ciudad Guayana"da uzun metraj kategorisinde "En İyi " ödülünün sahibi oldu.

Dünya prömiyerini İtalya'da 51. Giffoni Film Festivali'nde yapan film, ayrıca bugüne kadar katıldığı yurt içi ve yurt dışı festivallerde birçok ödül kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği film geçen ay da Belarus'ta 28. Minsk Uluslararası Film Festivali'nden "Jüri Özel Ödülü"nü almıştı.

Yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini ele alan filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

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