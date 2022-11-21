 Power Rangers yıldızı Jason David Frank yaşamını yitirdi | N-Life

Power Rangers yıldızı Jason David Frank yaşamını yitirdi

1990’lı yıllara damgasını vuran ünlü Power Rangers dizisinin  yıldızı Jason David Frank hayatını kaybetti.

Power Rangers yıldızı Jason David Frank yaşamını yitirdi

1993 ve 1996 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi kazanan orijinal Mighty Morphin Power Rangers serisinde Tommy Oliver karakterini canlandıran Jason David Frank 49 yaşında hayatını kaybetti. Frank'in temsilcisi, "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin” ifadelerini kullandı. Teksas’ta hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı. Frank son olarak Legend of the White Dragon adlı yapımda rol almıştı.

Power Rangers yıldızı Jason David Frank yaşamını yitirdi - 1

Oyuncunun Power Rangers dizisinden rol arkadaşı Walter E. Jones sosyal medya hesabında “İnanamıyorum... Özel ailemizin bir üyesini kaybettiğimiz için çok üzgünüm” dedi.

DİZİ HAKKINDA

1993 ile 1996 yılları arasında yayınlandığı dönemde tüm dünyada fenomen haline gelen Power Rangers dizisi, Japonlara özgü türü ‘tokusatsu’da uyarlandı. Ülkemizde de geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenen dizi, görsel efektleri ve güçlü aksiyon sahneleri ile biliniyor.

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