Power Rangers yıldızı Jason David Frank yaşamını yitirdi

1993 ve 1996 yılları arasında büyük bir hayran kitlesi kazanan orijinal Mighty Morphin Power Rangers serisinde Tommy Oliver karakterini canlandıran Jason David Frank 49 yaşında hayatını kaybetti. Frank'in temsilcisi, "Böylesine harika bir insanın kaybıyla yüzleştiğimiz bu korkunç dönemde lütfen ailesinin ve arkadaşlarının mahremiyetine saygı gösterin” ifadelerini kullandı. Teksas’ta hayatını kaybeden oyuncunun ölüm nedeni açıklanmadı. Frank son olarak Legend of the White Dragon adlı yapımda rol almıştı.



Oyuncunun Power Rangers dizisinden rol arkadaşı Walter E. Jones sosyal medya hesabında “İnanamıyorum... Özel ailemizin bir üyesini kaybettiğimiz için çok üzgünüm” dedi.



DİZİ HAKKINDA



1993 ile 1996 yılları arasında yayınlandığı dönemde tüm dünyada fenomen haline gelen Power Rangers dizisi, Japonlara özgü film türü ‘tokusatsu’da uyarlandı. Ülkemizde de geniş bir izleyici kitlesi tarafından izlenen dizi, görsel efektleri ve güçlü aksiyon sahneleri ile biliniyor.