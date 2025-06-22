Prens Harry'nin aile özlemi: ''Uzlaşmak istiyor ama arada bir engel var''

Son dönemde Birleşik Krallık’ta, ailesi için devlet tarafından sağlanan resmi güvenlik desteğini yeniden almak üzere açtığı davayı kaybeden Prens Harry, Kral Charles’ın bu nedenle kendisiyle görüşmeyi reddettiğini duyurdu. 40 yaşındaki Harry, konuya dair yaptığı açıklamada, “Ailemle yeniden bir uzlaşma yaşamak isterim” diyerek, geçmişe ve ailesine duyduğu özlemi dile getirmiş oldu.



''PRENS HARRY'NİN KALBİ KIRIK''



Daily Mirror’a konuşan eski kraliyet editörü Duncan Larcombe, “Harry duygusal bir insandır ve hislerini açık yaşamayı tercih eder. Bunu kamuoyu önünde kabul etmese bile, ailesiyle arasına koyduğu mesafe nedeniyle derin bir pişmanlık içinde olduğundan hiç şüphem yok” dedi.



GÜVENLİK SORUNU, GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

Geçtiğimiz ay İngiliz mahkemesi; Prens Harry, Meghan Markle ve çocuklarının devlet tarafından finanse edilen üst düzey güvenlikten yararlanamayacağına karar vermişti. Harry, ses getiren karardan sonra “Bu şartlar altında eşimi ve çocuklarımı Birleşik Krallık’a getirmem mümkün değil” açıklamasını yapmıştı.



“Harry, bu açıklamayla net bir şekilde tarafını belli etti” diyen Larcombe, Meghan Markle’ın da Birleşik Krallık’a dönmeye gönülsüz olabileceğini söyledi.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın, yetersiz güvenlik önlemleriyle ciddi tehdit altında olduğunu savunan Duncan Larcombe, Archie ve Lilibet’in risk altında olduğunu ileri sürdü. Bu nedenle Prens Harry'nin resmi güvenlik önlemleri olmadan Birleşik Krallık’a gelmesi son derece riskli hale geliyor.



