Prenses Diana'nın kişisel fotoğrafçısı Patrick Demarchelier hayatını kaybetti

Moda dünyasının efsane fotoğrafçısı Patrick Demarchelier, 78 yaşında hayatını kaybetti. Fransız fotoğrafçı, Prenses Diana'yı resmettiği portreleriyle İngiltere'nin ilk Fransız 'Kraliyet Fotoğrafçısı' unvanına sahip olmuştu.

Prenses Diana'nın kişisel fotoğrafçısı Patrick Demarchelier hayatını kaybetti

Haberler - ntv.com.tr 01.04.2022 - 10:25 | Son Güncelleme : 01.04.2022 - 10:46

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Moda dergilerindeki çekimleriyle bilinen moda ve portre fotoğrafçısı Patrick Demarchelier 78 yaşında hayata veda etti.

Kariyerine 1975 yılında New York'ta başlayan fotoğrafçı, kariyeri boyunca Madonna, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, Kate Moss ve daha birçok ünlü ismi prestijli moda dergilerinin kapağına taşıdı.

Fotoğrafçının en ünlü portrelerinden biri ise Prenses Diana'ya ait. Moda dergilerindeki çekimlerini gören Prenses Diana, Demarchelier'e ulaşarak ondan kişisel portre fotoğrafçısı olmasını istedi. Fotoğrafçı bu sayede bir Fransız olarak İngiltere'nin 'İlk Kraliyet Fotoğrafçısı' ünvanına sahip oldu.

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