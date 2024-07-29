Prenses Leia'nın giydiği altın bikini kostümü 175 bin dolara satıldı

"Jedi'ın Dönüşü" filminde, Prenses Leia'nın altın bikini kostümü, Texas eyaletinin Dallas şehrindeki müzayede evi Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıkarıldı.
Kostümün açık artırmada büyük ilgi gördüğünü belirten müzayede evi yetkilileri, altın bikininin 175 bin dolara satıldığını ifade etti.
Richard Marquand'ın yönetmenliğini yaptığı Star Wars serisinin üçüncü filmi Jedi'ın Dönüşü, 1983'te vizyona girmişti.
"Star Wars" filmlerinde "Prenses Leia"yı canlandıran Carrie Fisher, 2016 yılında hayatını kaybetti.
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