Prestij Meselesi filmi davasında görevsizlik kararı

Bunun üzerine 26 Ocak'ta İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde tedbir duruşması yapılmıştı. Tedbir konusunda karar vermeyen mahkeme, duruşmayı filmin gösterime girmesinden sonra 16 Şubat'a ertelemişti. Duruşma sonunda Hilmi Topaloğlu’nun eski eşinden olan oğlu Volkan Topal ile son eşi Semiha Topaloğlu'nun oğlu Okan Topaloğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Mahkeme, 16 Şubat'ta görülen duruşmada ise Volkan Topal'ın iddialarının görevli asliye hukuk mahkemesince değerlendirilmesi gerektiğini belirterek görevsizlik kararı verdi.

