Birleşik Krallık ve İrlanda’nın en iyi albümüne verilen Mercury Ödülü bu yılki sahibi oldu. Prestijli Mercury Ödülü’nü kazanan 28 yaşındaki İngiliz rap şarkıcı Little Simz, 25 bin sterlinlik ödül kazandı.



Rapçinin dördüncü stüdyo albümü Sometimes I Might Be Introvert, 1992 yılından beri yılın en iyi albümüne verilen ödüle layık görüldü.