Prime Orchestra ile İzmir'de Ukrayna ezgileri

Yönetmen ve yapımcı İurii Rybalka, "Türk halkına Ukrayna'ya vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Ben de Türkiye'yi çok seviyorum. Birçok kez tatil için geldim. Harkiv'e de çok sayıda Türk ziyaretçimiz oluyor. Konser olarak ilk kez Türkiye'ye geldik. Çok fazla bilet satıldı. Umarım birçok konser düzenleyeceğiz" dedi.

"Savaş nedeniyle insanlar ölmeye devam ediyor. Konserlerimizde bundan bahsediyoruz" diyen Rybalka, "Konserlerimize gelerek oradaki insanlara destek olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.