Prime Orchestra'dan Adana'da konser

"TÜRK SEYİRCİLER ODUKÇA COŞKULU"



Şef Doroshenko, Avrupa'yı kapsayan bir turneye çıktıklarını söyledi.



Turnenin oldukça kapsamlı olduğunu belirten Doroshenko, "Turnemiz, 180'den fazla konserden oluşuyor ve birçok ülkeyi kapsıyor. Türk seyirciler oldukça coşkulu, bizlere daima büyük bir enerji ve duygu aktardı. Biz de karşılığında kendi müziğimizi ve bu müziğe dair bakış açımızı onlarla paylaştık" dedi.



Doroshenko, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatarak, "Biz de ülkemize destek olmaya çalışıyoruz. Konserden elde ettiğimiz gelirin bir kısmıyla ve topladığımız bağışlarla tıbbi ekipman ve ulaşım araçları alacağız. Alacağımız bu ekipman ve araçlar savaşta yaralanan askerlere ve sivil halk tarafından kullanılacak" diye konuştu.