Prison Break dizisi yeniden çekiliyor: Kadro açıklandı

Bir döneme damgasını vuran Prison Break dizisi yeniden çekiliyor. Hulu kanalı, aynı evrende geçecek olan dizinin farklı karakterlere odaklanacağını duyurdu. Ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz açıklanmayan dizinin senaryosunu ise Elgin James üstlenecek.



KADRO BELLİ OLDU



Variety'nin haberine göre, Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger dizide başrolleri paylaşacak.

Browning, The Affair American Gods, One More Shot, Legend, Sleeping Beauty ve Sucker Punch gibi yapımlarla tanınıyor. Gage ise The White Lotus, Euphoria ve Fargo gibi yapımlarla adından söz ettirdi.



2005-2008 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen dizi, 2017 yılında ekstra bir sezonla ekranlara gelmişti