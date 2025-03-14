Prison Break dizisi yeniden çekiliyor: Kadro açıklandı
Ağabeyinin hapishaneden kaçmasına yardım etmek için kusursuz bir plan yapan Michael Scofield'ı konu alan Prison Break dizisi ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Dizide rol alacak isimler belli oldu.
Bir döneme damgasını vuran Prison Break dizisi yeniden çekiliyor. Hulu kanalı, aynı evrende geçecek olan dizinin farklı karakterlere odaklanacağını duyurdu. Ne zaman izleyiciyle buluşacağı henüz açıklanmayan dizinin senaryosunu ise Elgin James üstlenecek.
KADRO BELLİ OLDU
Variety'nin haberine göre, Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger dizide başrolleri paylaşacak.
Browning, The Affair American Gods, One More Shot, Legend, Sleeping Beauty ve Sucker Punch gibi yapımlarla tanınıyor. Gage ise The White Lotus, Euphoria ve Fargo gibi yapımlarla adından söz ettirdi.
2005-2008 yılları arasında izleyiciyle buluşan ve fenomen haline gelen dizi, 2017 yılında ekstra bir sezonla ekranlara gelmişti
GERİ DÖNMEYECEKLER
Dizinin başrollerinde yer alan Wentworth Miller’ın canlandırdığı Michael Scofield ve Dominic Purcell’in canlandırdığı Lincoln Burrows karakterlerini diziye geri dönmeyecek.
Televizyon tarihinin en önemli hapishane maceralarından birisini konu alan Prison Break, ülkemizde Büyük Kaçış adıyla yayınlanıyordu.
PRISON BREAK HAKKINDA
2005 yılında yayınlanan Prison Break, işlemediği bir suç yüzünden ölüm cezasına çarptırılan Lincoln Burrows’u ve onun hapishaneden kaçmasına yardım eden Michael Scofield’ı konu alıyor.
Dizinin kadrosunda Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco, Sarah Wayne Callies, Paul Adelstein, Robert Knepper, Rockmond Dunbar, Marshall Allman, Wade Williams, Inbar Lavi, Mark Feuerstein ve Augustus Prew gibi isimler yer alıyor.
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