Pulitzer Ödüllü Masumiyet Çağı dizi oluyor

1993'te Martin Scorsese tarafından beyazperdeye uyarlanan ve başrollerini Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder ve Miriam Margolyes'in paylaştığı Masumiyet Çağı, bu kez dizi oluyor.

Amerikan edebiyatının klasiklerinden sayılan eser, Emma Frost'un senaristliğini üstlendiği ve yaratıcı ekibinde yer aldığı bir mini dizi olarak izleyici ile buluşacak.

19. yüzyıl New York'unda geçen ve yasak bir aşk hikayesini konu alan Masumiyet Çağı dizisinin çekimleri sonbaharda Avrupa'da başlayacak.

Edith Wharton imzalı Masumiyet Çağı, 1920'de yayımlanmış ve Pulitzer Ödülü'nü ilk kez bir kadına kazandırmıştı.