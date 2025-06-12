Quasimodo filmi geliyor: Vincent Cassel başrolde
Son olarak David Cronenberg imzalı Kefenler'de rol alan Vincent Cassel'ın sıradaki projesi belli oldu.
Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu (Notre-Dame de Paris) romanındaki Quasimodo karakterine ilham verdiği düşünülen gerçek bir kişinin yaşamı beyazperdeye uyarlanıyor.
Variety'nin haberine göre; dijital bir platformda yayınlanacak olan Quasimodo filminde başrol oynayacak isim belli oldu. Ünlü aktör Vincent Cassel, projede ikonik karaktere hayat verecek.
Yönetmen koltuğunda Jean-François Richet'ın oturduğu filmin senaryosunu Eric Besnard kaleme alıyor.
1830'daki Temmuz Devrimi'nin hemen öncesinde Paris'te geçecek olan film, şehirde hızla yayılan kolera salgınıyla birlikte politik kargaşa büyürken Quasimodo'nun imkansız bir aşkın ve çalkantılı bir dönemin tam ortasında kalmasını konu alıyor.
Quasimodo'nun çekimlerine bu yaz Fransa'da başlaması planlanıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Oyuncular
- Film