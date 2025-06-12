Quasimodo filmi geliyor: Vincent Cassel başrolde

Victor Hugo'nun Notre Dame'ın Kamburu (Notre-Dame de Paris) romanındaki Quasimodo karakterine ilham verdiği düşünülen gerçek bir kişinin yaşamı beyazperdeye uyarlanıyor.

Variety'nin haberine göre; dijital bir platformda yayınlanacak olan Quasimodo filminde başrol oynayacak isim belli oldu. Ünlü aktör Vincent Cassel, projede ikonik karaktere hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Jean-François Richet'ın oturduğu filmin senaryosunu Eric Besnard kaleme alıyor.