Queen'in "Bohemian Rhapsody" şarkısının orijinal adı bambaşkaymış

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in ikonik şarkısı "Bohemian Rhapsody" ile ilgili ilginç bir bilgi ortaya çıktı.

Queen'in "Bohemian Rhapsody" şarkısının orijinal adı bambaşkaymış

"Bohemian Rhapsody", Freddie Mercury'nin solisti olduğu İngiliz müzik grubu Queen'in en popüler şarkıları arasında yer alıyor. Grubun 2018 tarihli filmine de adını veren şarkının adının çok farklı olduğu ortaya çıktı. El yazısıyla yazılan taslakta şarkının orijinal adının “Mongolian Rhapsody” olduğu bilgisi yer aldı.

Queen'in "Bohemian Rhapsody" şarkısının orijinal adı bambaşkaymış - 1

Taslak, Sotheby’s adlı müzayede evi tarafından eylül ayında müzayedeye çıkarılan eşyaları arasında yer alıyor.

6 dakikalık şarkının sözlerinde de birtakım değişiklikler olduğu göze çarptı.

ARŞİVİ REKOR FİYATA SATIŞA ÇIKIYOR

Queen'in dünyaca ünlü şarkıları rekor fiyata satılıyor. Ünlü rock grubunun şarkılarının yer aldığı müzik arşivi 1 milyar doları aşan bir fiyata satılabilir. Universal Music adlı müzik şirketinin Disney'den müzik kataloğunu bir ay için rekor bir fiyata satın alması bekleniyor.

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