Queen'in gitaristi Brian May'den Coachella sürprizi

Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Queen'in efsanevi gitaristi Brian May, 2025 Coachella Müzik Festivali’nde sürpriz bir performans sergiledi.

Queen'in gitaristi Brian May'den Coachella sürprizi

Queen’in gitaristi Brian May, Müzik Festivali’nde sahneye çıkarak 'Bohemian Rhapsody'yi şarkıcı Benson Boone ile seslendirdi. May, geçen sene geçirdiği felcin ardından ilk kez sahneye çıkarak hayranlarıyla buluştu.

Queen'in gitaristi Brian May'den Coachella sürprizi - 1

Boone, Freddie Mercury’yi anarak performansını gerçekleştirdi. May, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre sahnelerden uzak kaldı.

Ancak, felç geçirmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, sağlık durumu hakkında iyileşme sürecine girdiğini ve tekrar sahnelere dönmek için hazır hissettiğini belirtti.

Queen grubunun efsanevi gitaristi Brian May felç geçirdi

Queen grubunun efsanevi gitaristi Brian May felç geçirdi

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