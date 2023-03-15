Queen’in gitaristi Brian May'e 'Sir' ünvanı

Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in eski gitaristi Brian May'e, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından 'Sir' unvanı verildi.

Queen’in gitaristi Brian May'e 'Sir' ünvanı

Queen'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Kralı 3. Charles'ın May'i şövalye ilan ettiği fotoğraf yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Brian'ın Krallık Şövalyeliği töreni bugün Buckingham Sarayı'nda gerçekleşti. Şövalyelik, Majesteleri tarafından takdim edildi. Tebrikler Sir Brian!" ifadeleri kullanıldı.

Queen’in gitaristi Brian May'e 'Sir' ünvanı - 1

Müzik kariyerine 1968'de kurduğu Smile adlı grupla başlayan May, 1970'te Roger Taylor ve Freddie Mercury ile birlikte Queen'i kurdu.

Queen'in aktif olduğu yıllarda 1983'ten itibaren solo çalışmalarda da bulunan ünlü gitarist, Mercury'nin ölümünün ardından 2004'te Paul Rodgers'ın solistliğinde grubu yeniden toplayarak dünya turnesine çıktı.

Brian May, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İngiltere merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasına bağışta bulunmuştu.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...