Queens Of The Stone Age grubu 2024 turnesinin geri kalanını iptal etti

Rock grubu Queens of the Stone Age, solistleri Josh Homme’un bu yaz başında geçirdiği acil ameliyatın ardından iyileşmesine öncelik vermesi nedeniyle 2024 turnesinin geri kalanını iptal ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada; "QOTSA, 2024’teki tüm kalan gösterilerin iptal edildiğini ve/veya ertelendiğini duyurmaktan üzüntü duyuyor. Josh’a sağlığına öncelik vermek ve yılın geri kalanında temel tıbbi bakımı almaktan başka seçenek verilmedi. Josh ve QOTSA ailesi, desteğiniz ve geçen yıl birlikte geçirebildiğimiz zaman için çok minnettar. Hepinizi 2025’te tekrar görmeyi umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.