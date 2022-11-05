Quentin Tarantino asla süper kahraman filmi yapmayacağını söyledi

Rezervuar Köpekleri, Soysuzlar Çetesi ve Ucuz Roman gibi kült filmlerle tanınan ABD’li yönetmen Quentin Tarantino, The Los Angeles Times’a verdiği röportajda neden hiçbir zaman süper kahraman filmi yapmayacağını açıkladı. Tarantino “O tür filmler yapmak için seni çağırmaları lazım. Ben kiralık değilim. İş aramıyorum” ifadelerini kullandı

Soysuzlar Çetei (2009)

Yönetmen ayrıca modern filmseverlerin süper kahramanlar hakkında konuşmak için gün saydığını söyledi.Martin Scorsese, Ridley Scott ve Francis Ford Coppola gibi Hollywood sinemasının efsane yönetmenleri de süper kahraman filmlerini eleştiren yorumlarda bulunmuştu.

KUSURSUZ BULDUĞU FİLMLERİ SIRALADI

Yeni çıkardığı Cinema Speculation adlı kitabını tanıtmak için Jimmy Kimmel'in TV şovuna konuk olan yönetmen Quentin Tarantino, kusursuz bulduğu 7 filmin adını açıkladı.

Tarantino'nun kusursuz bulduğu filmleri görmek için tıklayın.