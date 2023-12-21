Quentin Tarantino "Star Trek"i çekmekten vazgeçti

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Star Trek filminin yönetmenliğini üstlenme konusunda tereddüt yaşadı ve bırakmaya karar verdi. Senarist Mark L. Smith, serinin dördüncü filmi için Tarantino'nun yaklaşımına dair konuştu.
Collider'e konuşan ve "Quentin resmi olmayan film sayısı hakkında endişelenmeye başladı" diyen Smith, "Konuştuğumuzu hatırlıyorum ve şöyle dedi: 'Star Trek'in benim son filmim, yapacağım son şey olabileceği fikrine kafa yoruyorum. Bunu gerçekten böyle mi bitirmek istiyorum?'”
"Senaryo masasında duruyordu ve onunla ilgili pek çok şey söylediğini biliyorum. Çekmesini çok isterdim. Bu, asla gerçekleştiğini göremediğim şeylerden sadece biri. Ama bu, benim senaryom açısından değil, sadece Tarantino'nun onunla yapacakları açısından en iyi Star Trek filmi olurdu" dedi.
"18 YAŞ ÜSTÜ FİLM OLACAKTI"
Tarantino, The Movie Critic'in muhtemelen son filmi olacağını, bu filmi tamamladıktan sonra yönetmenlikten emekli olmak istediğini açıkça belirtmişti. Kariyerini 10. filmiyle noktalayacağını söylemişti.
Smith, Tarantino'nun Star Trek'e yönelik yaklaşımının "18 yaş üstü" konumunda derecelendirileceğini belirtti.
“Bence onun vizyonu sadece daha da ileri gitmekti. Sert bir 18 yaş filmi "diyen Smith, "Bir tür Ucuz Roman (Pulp Fiction) şiddeti olacaktı. Onun getirdiği keskinlik ve Tarantino havası olacaktı. Harika olurdu” şeklinde konuştu.
Dördüncü Star Trek filmi, Paramount Pictures, Skydance ve Bad Robot yapım şirketleri tarafından 2016'da duyuruldu. Üç yapım şirketi, "Star Trek: Beyond" filmi için de işbirliği yapmıştı.
Tarantino’nun yeni Star Trek filmine dahil oluşu, 2017'de duyuruldu. O dönemde filmin 18 yaş sınırlı olacağı da yazıldı. Şimdi Smith'in sözleriyle 18 yaş üstüne uygun bir film olacağı haberleri doğrulanmış oldu.
Smith, Tarantino'nun filmi çekmeye karar vermesi halinde seride çığır açacağını da belirtti.
Tarantino'nun 2019'daki son filmi "Bir Zamanlar Hollywood'da", iki Oscar kazandı ve dünya çapında 377 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.
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