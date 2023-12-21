Quentin Tarantino "Star Trek"i çekmekten vazgeçti

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, Star Trek filminin yönetmenliğini üstlenme konusunda tereddüt yaşadı ve bırakmaya karar verdi. Senarist Mark L. Smith, serinin dördüncü filmi için Tarantino'nun yaklaşımına dair konuştu.

Collider'e konuşan ve "Quentin resmi olmayan film sayısı hakkında endişelenmeye başladı" diyen Smith, "Konuştuğumuzu hatırlıyorum ve şöyle dedi: 'Star Trek'in benim son filmim, yapacağım son şey olabileceği fikrine kafa yoruyorum. Bunu gerçekten böyle mi bitirmek istiyorum?'”

"Senaryo masasında duruyordu ve onunla ilgili pek çok şey söylediğini biliyorum. Çekmesini çok isterdim. Bu, asla gerçekleştiğini göremediğim şeylerden sadece biri. Ama bu, benim senaryom açısından değil, sadece Tarantino'nun onunla yapacakları açısından en iyi Star Trek filmi olurdu" dedi.