Quentin Tarantino'dan sinema tarihi kitabı

Ucuz Roman (Pulp Fiction), Kill Bill, Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) gibi filmlerin dünyaca ünlü yönetmeni Quentin Tarantino, 'Sinema Spekülasyonu' (Cinema Speculation) adında yeni bir kitap çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Yayınevi HarperCollins kitabı 25 Ekim'de piyasaya süreceğini duyurdu.

Independent'in haberine göre, kitabın resmi özetinde, "Quentin Tarantino çağdaş yönetmenlerin en ünlüleri arasında olmasının yanı sıra muhtemelen yaşayan, neşesi en bulaşıcı film aşığı" ifadeleri yer aldı.



Son filmi 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood) vizyona girdikten sonra Tarantino sinema projelerinden çok kitaplarıyla gündeme geliyor. 59 yaşındaki yönetmen 29 Haziran 2021'de Bir Zamanlar Hollywood'da'yı romanlaştırmıştı.

Tarantino son dönemde verdiği röportajlarda da kitap projeleri üstünde çalıştığını sık sık dile getirmişti.



HarperCollins, Sinema Spekülasyonu'nun hem Tarantino'nun hayranlarının hem de sinemaseverlerin beklentilerini karşılayacağını iddia ediyor. Tarantino'nun 1970'lerde gençken izlediği filmler etrafında şekillenen kitapta yönetmenin film teorisi hakkındaki düşünceleri, yapımlara yönelik eleştirileri ve kişisel hayatına dair detaylar yer alıyor. Kitabın fiyatıysa 35 dolar.