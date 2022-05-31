Quentin Tarantino'dan sinema tarihi kitabı

Haberler 31.05.2022 - 10:55
Ucuz Roman (Pulp Fiction), Kill Bill, Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) gibi filmlerin dünyaca ünlü yönetmeni Quentin Tarantino, 'Sinema Spekülasyonu' (Cinema Speculation) adında yeni bir kitap çıkarmaya hazırlandığını açıkladı. Yayınevi HarperCollins kitabı 25 Ekim'de piyasaya süreceğini duyurdu.
Independent'in haberine göre, kitabın resmi özetinde, "Quentin Tarantino çağdaş yönetmenlerin en ünlüleri arasında olmasının yanı sıra muhtemelen yaşayan, neşesi en bulaşıcı film aşığı" ifadeleri yer aldı.
Son filmi 'Bir Zamanlar Hollywood'da' (Once Upon a Time in Hollywood) vizyona girdikten sonra Tarantino sinema projelerinden çok kitaplarıyla gündeme geliyor. 59 yaşındaki yönetmen 29 Haziran 2021'de Bir Zamanlar Hollywood'da'yı romanlaştırmıştı.
Tarantino son dönemde verdiği röportajlarda da kitap projeleri üstünde çalıştığını sık sık dile getirmişti.
HarperCollins, Sinema Spekülasyonu'nun hem Tarantino'nun hayranlarının hem de sinemaseverlerin beklentilerini karşılayacağını iddia ediyor. Tarantino'nun 1970'lerde gençken izlediği filmler etrafında şekillenen kitapta yönetmenin film teorisi hakkındaki düşünceleri, yapımlara yönelik eleştirileri ve kişisel hayatına dair detaylar yer alıyor. Kitabın fiyatıysa 35 dolar.
ROMAN DA YAZABİLİR
Ucuz Roman (Pulp Fiction), Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs), Zincirsiz (Django Unchained) filmleriyle tanınan yönetmen daha önce en sevdiği filmlerin 1970'lerde vizyona giren Denizin Dişleri (Jaws), Kıyamet (Apocalypse Now) ve Günah Tohumu (Carrie) olduğunu söylemişti.
Yayınevi kitabın hem eğlenceli hem de entelektüel açıdan titiz bir biçimde işlendiğini ifade ediyor.
Pek çok kez 10. filmini çektikten sonra emekli olmayı düşündüğünü dile getiren yönetmen başka kitaplarla da gündeme gelecek gibi görünüyor. Yönetmen her ne kadar şu ana kadar 9 film çektiğini söylese de bu epey tartışmalı bir başlık. Tarantino'nun halihazırda 10 film çektiğini söyleyenler onun Kill Bill: Volume 1 ve Kill Bill: Volume 2'yi tek bir yapım olarak ele aldığını vurguluyor. Bununla birlikte yönetmen 9 film çektiğini söyleyerek 1987 yapımı ilk filmi My Best Friend's Birthday'i de filmografisine almamış oluyor. Bu nedenle birçok kişi Tarantino'nun emekli olmak için bir film daha çekmesinin gerekmediğini söylüyor.
Tarantino yakın zamanda bir II. Dünya Savaşı gazisi hakkında roman yazmayı planladığını da söylemişti.
BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA FİLMİNİN FRAGMANI