Quentin Tarantino'nun son filmiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

"Ucuz Roman", "Soysuzlar Çetesi", "Bir Zamanlar... Hollywood'da", "Rezervuar Köpekleri", "Kill Bill" gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino'nun onuncu ve son filmi için hazırlıkları sürüyor.
"The Movie Critic" adını taşıyacak ve çekimleri Hollywood'daki grev nedeniyle ertelenen filmin 1970'lerde Los Angeles'ta geçmesi planlanıyor.
"TARANTINO BENDEN İZİN İSTEDİ"
Fransız Le Monde gazetesine röportaj veren senarist ve yönetmen Paul Schrader da "The Movie Critic" ile ilgili yeni detayları paylaştı.
"Quentin, 1970'lerin filmlerinden alıntılar ekleyecek" diyen Schrader, "Ayrıca o döneme ait filmlerin kendi versiyonlarını da yapacak. John Flynn'in Rolling Thunder filminin sonunu ilk senaryoda kaleme aldığım ve tamamen yeniden yazmadan önceki hali gibi çekmek için benden izin istedi" ifadelerini kullandı.
Paul Schrader'ın yazdığı ve John Flynn'in yönettiği "Rolling Thunder" filmi, "The Movie Critic"in geçeceği 1977'de gösterime girmişti.
Öte yandan filmle ilgili birçok ayrıntı henüz açıklanmasa da "The Movie Critic"in tüm zamanların en ünlü film eleştirmenlerinden Pauline Kael'in hayatını konu alacağı tahmin ediliyor.
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