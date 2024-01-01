Quentin Tarantino'nun son filmiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

"TARANTINO BENDEN İZİN İSTEDİ"

Fransız Le Monde gazetesine röportaj veren senarist ve yönetmen Paul Schrader da "The Movie Critic" ile ilgili yeni detayları paylaştı.



"Quentin, 1970'lerin filmlerinden alıntılar ekleyecek" diyen Schrader, "Ayrıca o döneme ait filmlerin kendi versiyonlarını da yapacak. John Flynn'in Rolling Thunder filminin sonunu ilk senaryoda kaleme aldığım ve tamamen yeniden yazmadan önceki hali gibi çekmek için benden izin istedi" ifadelerini kullandı.

