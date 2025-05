Quentin Tarantino'nun unutulmaz filmleri kitap oluyor

Ucuz Roman, Soysuzlar Çetesi, Bir Zamanlar... Hollywood'da, Rezervuar Köpekleri, Kill Bill gibi önemli yapımların yaratıcısı olan Quentin Tarantino'nun 10 filmi kitap oluyor.

Deadline'ın haberine göre, gazeteci-yazar Jay Glennie ile Quentin Tarantino, Once Upon a Time … in Hollywood (2019) filmiyle başlayarak üç filmi için kitap yazacak. Kitap 11 Kasım'da kitapseverlerle buluşacak.

Yayınevi, daha sonra yönetmen ile anlaşmasını büyüterek Tarantino'nun 10 filminin hepsini kitap haline getirmeye karar verdi. Once Upon a Time'dan sonraki iki kitap Inglourious Basterds ve Django Unchained olacak. Kitaplar, 2026 ve 2027'de okuyucuyla buluşacak.