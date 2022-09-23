R.E.M'in ikonik şarkısı "Losing My Religion" 1 milyar izlenmeye ulaştı

90’lı yılların ikonik şarkılarından “Losing My Religion” 1 milyar izlenme sayısına ulaşan videolar arasına girdi. Ünlü müzik grubu R.E.M’in 1991 yılında piyasaya çıkardığı şarkı, 1 milyar izlenme sınırını aşan sayılı 90’lar şarkısı arasına girdi.
2022 yılında tüm dünyada günde ortalama 300 bin izlenme alan klip, Youtube’a 2011 yılında yüklendi ve geçtiğimiz hafta 1 milyar izlenme rakamına ulaştı.
1 milyar izlenme sınırını aşan diğer dönem şarkıları arasında “November Rain” (Guns N’ Roses), “Smells Like Teen Spirit” (Nirvana), “Zombie” (Cranberries), “I Will Always Love You” (Whitney Houston) ve “Barbie Girl (Aqua) gibi hit parçalar bulunuyor
“Losing My Religion” ile 2 Grammy ödülü kazanan müzik grubu, 2011 yılında dağılmış ve bir daha bir araya gelmeyeceklerini duyurmuştu.