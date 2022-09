R.E.M'in ikonik şarkısı "Losing My Religion" 1 milyar izlenmeye ulaştı

2022 yılında tüm dünyada günde ortalama 300 bin izlenme alan klip, Youtube’a 2011 yılında yüklendi ve geçtiğimiz hafta 1 milyar izlenme rakamına ulaştı.



1 milyar izlenme sınırını aşan diğer dönem şarkıları arasında “November Rain” (Guns N’ Roses), “Smells Like Teen Spirit” (Nirvana), “Zombie” (Cranberries), “I Will Always Love You” (Whitney Houston) ve “Barbie Girl (Aqua) gibi hit parçalar bulunuyor