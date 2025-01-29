Rafadan Tayfa: Kapadokya zirvedeki yerini koruyor (24-26 Ocak 2025 Türkiye gişesi)

Rafadan Tayfa serinin beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya" liderliğini sürdürüyor. Beşinci haftasına da gişe lideri olarak giren film, bu hafta 144 bin 550 izleyiciyle buluştu.

Animasyon filmini, Şafak Sezer imzalı "Kutsal Damacana 5: Zombi" takip etti. Üçüncü sırada ise 75 bin 601 seyirciyle "ŞamPİYONlar" yer aldı. İşte 24-26 Ocak hafta sonunu en çok izlenen filmler ve seyirci sayıları:

1. Rafadan Tayfa: Kapadokya - 144.550



2. Kutsal Damacana 5: Zombi - 88.566



3. ŞamPİYONlar - 87.508



4. Kardeş Takımı 2 - 75.601



5. Karantina - 36.691



6. Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda - 27.951



7. Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu - 9.993



8. Babygirl - 7.831



9. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı - 7.089



10. Kayara - 6.222