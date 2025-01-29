Rafadan Tayfa: Kapadokya zirvedeki yerini koruyor (24-26 Ocak 2025 Türkiye gişesi)
Hafta sonunda en çok izlenen filmler ve seyirci sayıları belli oldu. Animasyon türündeki "Rafadan Tayfa: Kapadokya" liderliğini sürdürdü. İkinci sırada ise Şafak Sezer imzalı "Kutsal Damacana 5: Zombi" yer aldı. İşte 24-26 Ocak 2025 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...
Rafadan Tayfa serinin beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya" liderliğini sürdürüyor. Beşinci haftasına da gişe lideri olarak giren film, bu hafta 144 bin 550 izleyiciyle buluştu.
Animasyon filmini, Şafak Sezer imzalı "Kutsal Damacana 5: Zombi" takip etti. Üçüncü sırada ise 75 bin 601 seyirciyle "ŞamPİYONlar" yer aldı. İşte 24-26 Ocak hafta sonunu en çok izlenen filmler ve seyirci sayıları:
1. Rafadan Tayfa: Kapadokya - 144.550
2. Kutsal Damacana 5: Zombi - 88.566
3. ŞamPİYONlar - 87.508
4. Kardeş Takımı 2 - 75.601
5. Karantina - 36.691
6. Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda - 27.951
7. Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu - 9.993
8. Babygirl - 7.831
9. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı - 7.089
10. Kayara - 6.222
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