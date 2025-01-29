Rafadan Tayfa: Kapadokya zirvedeki yerini koruyor (24-26 Ocak 2025 Türkiye gişesi)

Hafta sonunda en çok izlenen filmler ve seyirci sayıları belli oldu. Animasyon türündeki "Rafadan Tayfa: Kapadokya" liderliğini sürdürdü. İkinci sırada ise Şafak Sezer imzalı "Kutsal Damacana 5: Zombi" yer aldı. İşte 24-26 Ocak 2025 hafta sonu Türkiye gişe rakamları...

Rafadan Tayfa: Kapadokya zirvedeki yerini koruyor (24-26 Ocak 2025 Türkiye gişesi)

Rafadan Tayfa serinin beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya" liderliğini sürdürüyor. Beşinci haftasına da lideri olarak giren , bu hafta 144 bin 550 izleyiciyle buluştu.

Animasyon filmini, Şafak Sezer imzalı "Kutsal Damacana 5: Zombi" takip etti. Üçüncü sırada ise 75 bin 601 seyirciyle "ŞamPİYONlar" yer aldı. İşte 24-26 Ocak hafta sonunu en çok izlenen filmler ve seyirci sayıları:

1. Rafadan Tayfa: Kapadokya - 144.550

2. Kutsal Damacana 5: Zombi - 88.566

3. ŞamPİYONlar - 87.508

4. Kardeş Takımı 2 - 75.601

5. Karantina - 36.691

6. Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda - 27.951

7. Looney Tunes: Dünyayı Kurtarma Operasyonu - 9.993

8. Babygirl - 7.831

9. Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı - 7.089

10. Kayara - 6.222

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