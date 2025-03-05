Rafet El Roman, gereksiz bulduğu şarkısını açıkladı

"Bana Sen Lazımsın", "Kalbine Sürgün", "Yalancı Şahidim" gibi şarkılarla usta sanatçı Rafet El Roman, "en gereksiz" şarkısını açıkladı.

Rafet El Roman, gereksiz bulduğu şarkısını açıkladı

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesabında kariyerine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

56 yaşındaki şarkıcı, 1990'lı yıllarda yazdığı "Sana Dönemem" adlı şarkısının, yaptığı en gereksiz şarkılardan biri olduğunu belirtti.

Şarkıcı paylaşımında "1990'larda yazdığım en gereksiz şarkılardan biri bence" ifadelerini kullandı.

Rafet El Roman, gereksiz bulduğu şarkısını açıkladı - 1
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