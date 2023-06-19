Rammstein grubunun İsviçre konseri protesto edildi

Grup, “O kadına inanıyorum” ve “Tecavüz kültürüne son verin” yazılı pankartlarla grubu protesto etti. 40 binden fazla hayran, biletleri tükenen konser için beklerken protestocuların tepkisiyle karşılaştı.

Cinsel taciz iddialarının ardından grubun İsviçre'deki iki konserinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatılmıştı. Lindemann, birden fazla kişiye cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla suçlanıyor. Lindemann'ın avukatları, yaptıkları açıklamada, iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirerek suçlamaları reddetti. Rammstein'ın solisti Lindemann hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı Haberi Görüntüle