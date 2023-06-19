Rammstein grubunun İsviçre konseri protesto edildi

Rammstein grubunun solisti Lindemann hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatılması üzerine grubun İsviçre'deki konseri protesto edildi.

Rammstein grubunun İsviçre konseri protesto edildi

Alman metal grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 60 yaşındaki Lindemann birden fazla kişiye cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla suçlanıyor.

Rammstein grubunun İsviçre konseri protesto edildi - 1

Lindemann'ın suçlamaları reddetmesinin ardından grup, İsviçre'de verdi. Bern Stadyumu'nun dışında toplanan yaklaşık 150 prostestocu, Rammstein hayranlarıyla karşı karşıya geldi.

Rammstein grubunun İsviçre konseri protesto edildi - 2

Grup, “O kadına inanıyorum” ve “Tecavüz kültürüne son verin” yazılı pankartlarla grubu protesto etti. 40 binden fazla hayran, biletleri tükenen konser için beklerken protestocuların tepkisiyle karşılaştı.

Rammstein grubunun İsviçre konseri protesto edildi - 3

Cinsel taciz iddialarının ardından grubun İsviçre'deki iki konserinin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatılmıştı.

Lindemann, birden fazla kişiye cinsel tacizde bulunmak iddiasıyla suçlanıyor. Lindemann'ın avukatları, yaptıkları açıklamada, iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirerek suçlamaları reddetti.

Rammstein'ın solisti Lindemann hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Rammstein'ın solisti Lindemann hakkında cinsel taciz iddiasıyla soruşturma başlatıldı

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