Rammstein'ın solisti Till Lindemann Türkiye'de konser verecek

Alman metal müzik grubu Rammstein'ın solisti Till Lindemann İstanbul'a geliyor. Till Lindemann "Meine Welt" ("Benim Dünyam") adını verdiği Avrupa turnesi kapsamında 6 Aralık 2025'te İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek konserin biletleri

18 Kasım'da ön satışta olacak. Lindemann, 2023'teki Avrupa turnesiyle büyük başarı kazanmıştı.

1993 yılında kurulan Alman metal müzik grubu, gerek Almanya gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde bazı albümlerindeki parçalarıyla birçok kez müzik listelerinin üst sıralarında yer aldı.

