Rapçi 50 Cent, Trump'ın 3 milyon dolarlık teklifini reddetti

"Candy Shop", "In da Club" ve "Window Shopper" gibi hit parçalarla tanınan ünlü rapçi 50 Cent, Trump'ın yaptığı teklif hakkında konuştu. 50 Cent, Donald Trump'ın New York'taki mitingine katılmak için kendisine 3 milyon dolar teklif edildiğini ve bu teklifi reddettiğini açıkladı.

Daha önce Trump'a hayranlık duyduğunu belirten rapçiden mitingde "Many Men (Wish Death)" şarkısını seslendirmesi istenildi. Gerçek adı Curtis Jackson olan rapçi, bu teklifi reddetme kararıyla ilgili "Politikadan korkuyorum" dedi.