Rapçi 50 Cent, Trump'ın 3 milyon dolarlık teklifini reddetti
Dünyanın en iyi rapçileri arasında gösterilen 50 Cent, Donald Trump'ın mitingine katılması için kendisine 3 milyon dolar teklif edildiğini açıkladı.
"Candy Shop", "In da Club" ve "Window Shopper" gibi hit parçalarla tanınan ünlü rapçi 50 Cent, Trump'ın yaptığı teklif hakkında konuştu. 50 Cent, Donald Trump'ın New York'taki mitingine katılmak için kendisine 3 milyon dolar teklif edildiğini ve bu teklifi reddettiğini açıkladı.
Daha önce Trump'a hayranlık duyduğunu belirten rapçiden mitingde "Many Men (Wish Death)" şarkısını seslendirmesi istenildi. Gerçek adı Curtis Jackson olan rapçi, bu teklifi reddetme kararıyla ilgili "Politikadan korkuyorum" dedi.
Rapçinin 2000'deki silahlı saldırısıyla ilgili bir video eşliğinde yayınlanan "Many Men" (Wish Death) şarkısı, temmuz ayındaki suikast girişiminden sonra Trump ve destekçileri için bir marş haline geldi.
50 Cent yılın başlarında sosyal medya hesabında "Sanırım Trump tekrar başkan olacak ama böyle bir şey söylemeyeceğim" demişti.
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