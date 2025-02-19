Rapçi ASAP Rocky suçsuz bulundu! Karar açıklanır açıklanmaz gözyaşlarına boğuldu

Grammy adayı hip-hop sanatçısı ASAP Rocky, suçsuz bulundu. Karar açıklandığında mahkeme salonunda çığlıklar, alkışlar duyuldu. Rocky, iki oğlunun annesi Rihanna da dahil olmak üzere ailesine ve avukatına sarıldı.

NEDEN SUÇLANDI?

Rapçi, Los Angeles'taki eski bir arkadaşını silahla yaralama suçlamasıyla gündeme geldi. Terell Ephron, ünlü rapçinin 6 Kasım 2021'de Hollywood'da bir sokakta çıkan bir tartışma sırasında kendisine ateş açtığını ve atışlardan birinin sıyırdığını iddia etti. Şarkıcı Rihanna'nın partneri ve iki çocuğunun babası olan ASAP Rocky ise silahın bir sahne silahı olduğunu öne sürdü. Rapçi, "A$AP Relli" olarak da bilinen eski arkadaşının sadece para peşinde olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.

Asıl adı "Rakim Mayers" olan müzisyen, 24 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaydı.

ASAP Rocky ile ve Ephron, liseden beri birbirlerini tanıyorlar ve ikili, ASAP Mob adlı müzik grubunun bir parçasıydı.

