Rapçi Cardi B'den Kamala Harris'e destek

"I Like It", "Bodak Yellow" ve "Drip" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Cardi B, Demokrat aday Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı. Cardi B, 1 Kasım Wisconsin'de Kamala Harris'i desteklemek için düzenlenen mitingde sahneye çıktı. 32 yaşındaki rapçi, konuşması sırasında kadınlardan yana olduğu için Harris'ten övgü dolu sözlerle bahsetti.



Mitinge katılmak için para almadığını belirten yıldız sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için bana bir dolar bile ödenmedi... Aslında bu konular hakkında son birkaç yıldır TÜM platformlarımda ÜCRETSİZ konuşuyorum! Ünlü olmadan önce 24 yıl boyunca yoksulluğun bir parçasıydım, bu yüzden bana ne görmek istediğimi söyleyemezsiniz. Sadece 2 gün önce Donald Trump koruyacağını söyledi. Donnie lütfen..."

ÜNLÜ İSİMLERDEN HARRIS'E DESTEK



Kamala Harris'i desteklediğini açıklayan ünlü isimler arasında Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Eminem, Taylor Swift, Beyonce, Cher, Olivia Rodrigo, John Legend, Cardi B, Kesha, Billie Eilish, Chappell Roan, Bruce Springsteen ve Neil Young gibi isimler yer alıyor.