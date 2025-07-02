Rapçi Diddy çıkmaza girdi! 10 milyar dolarlık davayla karşı karşıya

Hip-hop dünyasının önde gelen isimlerinden Sean "Diddy" Combs’un fuhuş ve şantaj suçlamalarıyla yargılandığı dava sürüyor. Variety'nin haberine göre, Sean "Diddy" Combs yeni bir suçlamayla karşı karşıya.

Eski model ve oyuncu Edmond Laurent, aralarında cinsel saldırının da olduğu birçok suçlamayla rapçiye dava açtı. Daha önce Britney Spears ve Lil’ Kim gibi isimlerin kliplerinde yer alan ve "Islander" adıyla tanınan dansçı, 10 milyon dolar tazminat talep etti.

2000'lerin sonlarında Los Angeles bölgesinde gerçekleştiği iddia edilen olayın ardından dansçı, taciz sonucu mide kanseri de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirtti.

JÜRİ FİKİR BİRLİĞİNE VARAMADI

Sean Combs'un yargılandığı ve Yargıç Arun Subramanian'ın başkanlık ettiği dava kapsamında jüri heyeti, 12 saatten fazla süren müzakerelerin ardından Combs'a yöneltilen 2'si seks ticareti, 2'si de kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma suçlamasında uzlaşarak karara vardı.

Öte yandan, davadaki en ağır ve kapsamlı suçlama olan "organize suç örgütü kurma" hakkında heyet içinde keskin görüş ayrılıklarına sahip üyeler olması nedeniyle jüri, söz konusu suçlama hakkında fikir birliğine varamadı. Yargıç Subramanian, jüriye, karara varılamayan suçlama hakkında uzlaşana kadar müzakerelerin devam etmesi talimatını verdi.

"Organize suç örgütü kurma" suçlaması, Combs'un çalışanlarıyla 20 yılı aşkın süre boyunca bir suç örgütü yönettiği ve bu yapı aracılığıyla çok sayıda yasa dışı faaliyetin gerçekleştirildiği iddialarına dayanıyor.



Bu suçlama çerçevesinde jüri, hem Combs'un bir suç örgütü kurup kurmadığını hem de bu yapı aracılığıyla "adam kaçırma, seks ticareti ve insan kaçakçılığı" gibi çeşitli suçlara karışıp karışmadığını değerlendiriyor.