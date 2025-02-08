Rapçi Diddy hakkında istismar suçlamasıyla yeni bir dava açıldı

Dünya çapında gündem olan ‘Diddy’ davasıyla ilgili olarak yeni davalar açılmaya devam ediyor. ABD'de cinsel istismar, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınan Sean Combs'a bir gece kulübünde 17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni bir dava açıldı.

‘John Doe’ takma adını kullanan davacı, 2012 yılında 17 yaşındayken Combs tarafından istismara uğradığını öne sürdü. Rapçinin hakkındaki davaların 5 Mayıs 2025’te görülmeye başlanacağı duyuruldu.

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

