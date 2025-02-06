Rapçi Kanye West'e otizm teşhisi konuldu
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Grammy Ödülleri'ne eşi Bianca Censori ile katılan ve uzun güre gündemden düşmeyen rapçi Kanye West kendisine otizm teşhisi konulduğunu söyledi.
"Runaway", "Stronger", "Famous" ve "Love Lockdown" gibi birçok hit parçaya imza atan ve yaptığı açıklamalarda sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü rapçi Kanye West, kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.
47 yaşındaki rapçiye 2016'da bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu. Ancak, rapçi yakın zamanda eşi Bianca Censori'nin yardımıyla kendisine bir başka bir teşhis daha konulduğunu açıkladı.
The Download adlı podcast'e konuşan Kanye West, eşi Bianca'nın kendisini, Justin Bieber'ın da görüştüğünü iddia ettiği, bir doktora randevu almaya teşvik ettiğini açıkladı. "Eşim beni o doktora götürdü ve doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar gördüm' dedi" ifadelerini kullanan West, geçmişteki davranışlarını yeniden gözlemlediğini söyledi.
İnsanların kendisine yardım etmeye çalıştığını ancak söylenenlerin "tam tersini yapmak" isteğini belirten yıldız, böyle durumlarda "kontrolü kaybettiğini" söyledi. Rapçi şu anda ilaç kullanmadığını ve yaratıcılığının etkilenmesini istemediğini ifade etti:
"Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer."
MUSK'A ATTIĞI MESAJLARDA BAHSETMİŞTİ
Kanye West'in Twitter'ın (X) CEO'su Elon Musk'a attığı mesajlar 2023 yılında ortaya çıkmıştı. West attığı mesajlarda "Ne zaman konuşacağız? Bana bir şey borçlu değilsin. Benimle bir daha konuşmak zorunda değilsin. Ama eğer konuşursak ilişkimizin doğası değişecek. Ben bipolar değilim. 2002'de yaşadığım bir araba kazası nedeniyle otizm belirtileri gösteriyorum" demişti.
2025 Grammy Ödülleri'ne Kanye West ve eşi Bianca Censori damga vurmuştu. Censori'nin şeffaf file elbisesiyle neredeyse çıplak görünmesi kırmızı halıda büyük bir skandala imza attı.
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