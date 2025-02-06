Rapçi Kanye West'e otizm teşhisi konuldu

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Grammy Ödülleri'ne eşi Bianca Censori ile katılan ve uzun güre gündemden düşmeyen rapçi Kanye West kendisine otizm teşhisi konulduğunu söyledi.

Rapçi Kanye West'e otizm teşhisi konuldu

"Runaway", "Stronger", "Famous" ve "Love Lockdown" gibi birçok hit parçaya imza atan ve yaptığı açıklamalarda sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü rapçi , kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

47 yaşındaki rapçiye 2016'da bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu. Ancak, rapçi yakın zamanda eşi Bianca Censori'nin yardımıyla kendisine bir başka bir teşhis daha konulduğunu açıkladı.

The Download adlı podcast'e konuşan Kanye West, eşi Bianca'nın kendisini, Justin Bieber'ın da görüştüğünü iddia ettiği, bir doktora randevu almaya teşvik ettiğini açıkladı. "Eşim beni o doktora götürdü ve doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar gördüm' dedi" ifadelerini kullanan West, geçmişteki davranışlarını yeniden gözlemlediğini söyledi.

Rapçi Kanye West'e otizm teşhisi konuldu - 1

İnsanların kendisine yardım etmeye çalıştığını ancak söylenenlerin "tam tersini yapmak" isteğini belirten yıldız, böyle durumlarda "kontrolü kaybettiğini" söyledi. Rapçi şu anda ilaç kullanmadığını ve yaratıcılığının etkilenmesini istemediğini ifade etti:

"Açıkçası, dünyaya getirdiğim şey yaratıcılık. Yaratıcılığınızı koruduğunuz sürece, bu yükselişe değer."

MUSK'A ATTIĞI MESAJLARDA BAHSETMİŞTİ

'in Twitter'ın (X) CEO'su Elon Musk'a attığı mesajlar 2023 yılında ortaya çıkmıştı. West attığı mesajlarda "Ne zaman konuşacağız? Bana bir şey borçlu değilsin. Benimle bir daha konuşmak zorunda değilsin. Ama eğer konuşursak ilişkimizin doğası değişecek. Ben bipolar değilim. 2002'de yaşadığım bir araba kazası nedeniyle otizm belirtileri gösteriyorum" demişti.

Rapçi Kanye West'e otizm teşhisi konuldu - 2

2025 Grammy Ödülleri'ne ve eşi Bianca Censori damga vurmuştu. Censori'nin şeffaf file elbisesiyle neredeyse çıplak görünmesi kırmızı halıda büyük bir skandala imza attı.

Kanye West'in eşi Bianca Censori kimdir, kırmızı halıdan neden kovuldu?

Kanye West'in eşi Bianca Censori kimdir, kırmızı halıdan neden kovuldu?

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...