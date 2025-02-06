Rapçi Kanye West'e otizm teşhisi konuldu

"Runaway", "Stronger", "Famous" ve "Love Lockdown" gibi birçok hit parçaya imza atan ve yaptığı açıklamalarda sık sık adından söz ettiren dünyaca ünlü rapçi Kanye West, kendisine otizm teşhisi konulduğunu açıkladı.

47 yaşındaki rapçiye 2016'da bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu. Ancak, rapçi yakın zamanda eşi Bianca Censori'nin yardımıyla kendisine bir başka bir teşhis daha konulduğunu açıkladı.

The Download adlı podcast'e konuşan Kanye West, eşi Bianca'nın kendisini, Justin Bieber'ın da görüştüğünü iddia ettiği, bir doktora randevu almaya teşvik ettiğini açıkladı. "Eşim beni o doktora götürdü ve doktor bana 'Kişiliğinizde bipolar gibi hissettirmeyen bir şey var. Daha önce bipolar gördüm' dedi" ifadelerini kullanan West, geçmişteki davranışlarını yeniden gözlemlediğini söyledi.

