Raspberries'in solisti Eric Carmen hayatını kaybetti

1970'lerin ünlü müzik grubu Raspberries'in solisti olarak tanınan ve "Go All The Way isimli şarkı ile şöhreti yakalayan Eric Carmen, 74 yaşında yaşama veda etti.

Carmen All By Myself ve Hungry Eyes isimli şarkılarıyla da tanınan Eric Carmen'in vefatını eşi Amy Carmen duyurdu.

"MÜZİĞİ BİRÇOK İNSANA DOKUNDU"

Carmen yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir üzüntüyle, Eric Carmen'in vefatını duyuruyoruz. Bizim tatlı, sevgi dolu ve yetenekli Eric'imiz hafta sonu uykusunda yaşamını yitirdi. Onun müziği birçok insana dokundu ve mirası devam edecektir" dedi.

Eric Carmen'in ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.