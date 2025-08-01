Ray Winstone'a Saraybosna Film Festivali'nden onur ödülü

Son dönemde "Damsel", "A Bit of Light", "Black Widow", "King of Thieves" gibi yapımlarda rol alan İngiliz oyuncu Ray Winstone, bu yıl 31’incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali kapsamında Saraybosna'nın Kalbi Onur Ödülü'ne layık görülecek.

Variety'nin haberine göre; 15-22 Ağustos'ta düzenlenecek olan Saraybosna Film Festivali'nin direktörü Jovan Marjanovic, Winstone hakkında şu ifadeleri kullandı:



“Ray Winstone, sahnedeki varlığıyla izleyiciyi adeta içine çeken bir oyuncu. Kendine özgü tarzı, içtenliği ve derin oyunculuğuyla unutulmaz karakterlere hayat verdi. Onu Sarajevo Film Festivali’nde ağırlamak ve bu özel ödülü takdim etmek bizim için büyük bir onur.”