Rebel Wilson'dan yeni film: Yönetmenliğe dönüyor

Rebel Wilson filmde, kendi müzik grubunun yeniden birleşme turnesinden kovulan ve mahkeme kararıyla kamu hizmeti cezasına çarptırılan bir pop divasını canlandırıyor.

Deadline'ın haberine göre; Avustralyalı oyuncunun yeni projesi belli oldu. Wilson, Girl Group adlı filmin hem yazarlığını hem yönetmenliğini üstlenirken; başrolde de boy gösterecek.

Pitch Perfect, Bridesmaids ve Jojo Rabbit gibi filmleriyle tanınan oyuncu Rebel Wilson, The Deb adlı müzikal filmde ilk kez yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Çekimleri Londra'da devam eden Girl Group filminde ünlü isme BAFTA ödüllü Sheridan Smith ve Randall Park eşlik ediyor.

Filmde ayrıca Jamie Lee O’Donnell, Guz Khan, Ashley Roberts, Melanie Chisholm, Shaznay Lewis, Loren Gray gibi isimler de rol alıyor.

"EĞLENCELİ VE ENERJİ DOLU BİR YAPIM"

Rebel Wilson, filmle ilgili "Pitch Perfect serisinin bir parçası olduktan sonra, hep benzer bir projeyi hayata geçirmek istemiştim. Girl Group, eğlenceli ve enerji dolu bir yapım; izleyicilerin sinemadan şarkı söyleyerek ve dans ederek çıkacağı türden bir film" ifadelerini kullandı.

Filmin koreografisini de Wicked müzikalinin koreografı Chris Scott üstlenecek.