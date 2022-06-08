Recep İvedik 7 Disney+'ta yayınlanacak

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+ 14 Haziran’da Türkiye’de yayın hayatına başlıyor. Platformun en büyük sürprizlerinden biri Recek İvedik 7 oldu. Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları kıran komedi serisinin yedinci filmi, sinema salonlarına uğramadan, doğrudan Disney Plus üzerinden izleyici ile buluşacak. Hali hazırda çekimleri devam eden Recep İvedik 7'nin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

2008 tarihli ilk Recep İvedik filmi ile başlayan komedi serisinin her filmi gişede büyük başarı gösterdi. Serinin son filmi Recep İvedik 6, 2019 yılının sonbaharında vizyona girdi. İzleyiciler tarafından, serinin önceki filmleri kadar beğenilmeyen altıncı film, toplamda yaklaşık 4 milyon izleyiciye ulaşmasına rağmen, serinin diğer filmlerinin gerisinde kaldı.

