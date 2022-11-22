Recep İvedik 7'nin yayın tarihi belli oldu

Togan Gökbakar’ın yönetmenliğini, Şahan Gökbakar’ın başrolünü üstlendiği ‘Recep İvedik 7’ filminin yayın tarihi belli oldu.



Kadrosunda Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi gibi isimlerin yer aldığı ve Disney+’ta izleyici karşısına çıkacak olan Recep İvedik serisinin yeni filminin yayın tarihini Şahan Gökbakar duyurdu.



INSTAGRAM'DAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından film afişini paylaşan Gökbakar, yayınladığı kareye "İşte beklenen gün... Kral geliyor. Ormanlar nasıl savunulurmuş herkes görecek" notunu düştü.

FİLMİN KONUSU

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.