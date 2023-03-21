Recep İvedik'in Nurullah'ı Recep İvedik 8 için tarih verdi

Başrolünü Şahan Gökbakar’ın oynadığı Recep İvedik film serisinin sevilen karakteri Nurullah Çelebi, Uşak’ta depremzede çocuklar için “Gülümseten Yüzler” gösterisinde sahne aldı.

Burada çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Çelebi, ayrıca çocukların sorularını da yanıtladı. Bir çocuğun “Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?” sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, “İki yıl sonra” cevabını verdi.

Nurullah Çelebi konuyla ilgili ayrıca, “Halk istediği zaman 8, 9, 10, 11, 12’yi de çekeriz. Şahan yazacak, sonra çekecek. Şahan isterse 8, 9, 10, 11 hepsi gelir”diye konuştu.