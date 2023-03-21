Recep İvedik'in Nurullah'ı Recep İvedik 8 için tarih verdi

Recep İvedik filminin sevilen karakteri Nurullah'ı canlandıran Nurullah Çelebi, Uşak'ta depremzede çocuklar için katıldığı bir gösteride Recep İvedik 8'in tarihini açıkladı.

Recep İvedik'in Nurullah'ı Recep İvedik 8 için tarih verdi

Başrolünü ’ın oynadığı Recep İvedik serisinin sevilen karakteri Nurullah Çelebi, Uşak’ta depremzede çocuklar için “Gülümseten Yüzler” gösterisinde sahne aldı.

Burada çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Çelebi, ayrıca çocukların sorularını da yanıtladı. Bir çocuğun “Recep İvedik 8 ne zaman çıkacak?” sorusunu cevaplayan ünlü oyuncu, “İki yıl sonra” cevabını verdi.

Nurullah Çelebi konuyla ilgili ayrıca, “Halk istediği zaman 8, 9, 10, 11, 12’yi de çekeriz. Şahan yazacak, sonra çekecek. Şahan isterse 8, 9, 10, 11 hepsi gelir”diye konuştu.

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