Red Hot Chili Peppers Hollywood Bulvarı'nda onurlandırıldı

Amerikalı ünlü rock müzik grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood Bulvarı’ndaki Şöhret Yolu’nda yıldız sahibi oldu.

Red Hot Chili Peppers Hollywood Bulvarı'nda onurlandırıldı

Haberler 01.04.2022 - 14:27 | Son Güncelleme : 01.04.2022 - 14:30

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Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı

Efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola Hollywood Bulvarı’nda onurlandırıldı

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Alternatif rock müziğinin altın çağını yaşadığı 90’lı yıllarda popülerite kazanan efsanevi rock grubu Red Hot Chili Peppers, Hollywood ünlülerinin isimlerinin yazıldığı Şöhret Yolunda yıldız sahibi oldu.


Gitarist John Frusciante, solist Anthony Kiedis, bas gitarist Flea ve davulcu Chad Smith’in bir araya geldiği törende, üyeler Los Angeles anılarını paylaştı.

Küçük barlarda veya sokak başında bir grup insana şarkı çalarak kariyerlerine başladığını belirten grup, bir ekip olarak devam edip ayrılmadıklarını dile getirdi.

'CALIFORNICATION' EFSANESİ

Grubun yedinci stüdyo albümü ‘Californication’ (1999) büyük bir hit haline gelerek dünya çapında grubun tanınmasını sağladı. Bilboard listelerinde büyük başarılara imza atan grubun 6 Grammy ödülü bulunuyor.

Grup,‘Unlimited Love’ ismindeki 12. albümlerini bugün piyasaya sürdü.

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