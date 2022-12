Red Hot Chili Peppers'ın "Californication" şarkısı 1 milyar izlenmeye ulaştı

2000'li yılların ikonik şarkılarından “Californication” 1 milyar izlenme sayısına ulaştı. Dünyaca ünlü rock müzik grubu Red Hot Chili Peppers'ın en popüler şarkıların biri olan "Californication" 1 milyar izlenme sınırını aşan şarkılar arasına girdi.



Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith ve John Frusciante’den oluşan grubun video oyununu andıran klibi, Youtube verilerine göre 2022 yılında günde 290 bin kere izlendi.



2009 yılında Youtube’a yüklenen video klip, Jonathan Dayton and Valerie Faris tarafından çekilmişti. 5 dakika 21 saniye uzunluğundaki şarkı, grubun 1999 tarihli Californication adlı albümünün dördüncü teklisi olma özelliği taşıyor.

O DA 1 MİLYAR İZLENMEYE ULAŞTI

90’lı yılların ikonik şarkılarından “Losing My Religion” 1 milyar izlenme sayısına ulaşan videolar arasına girmişti. Ünlü müzik grubu R.E.M’in 1991 yılında piyasaya çıkardığı şarkı, 1 milyar izlenme sınırını aşan sayılı 90’lar şarkısı arasına girdi.

2022 yılında tüm dünyada günde ortalama 300 bin izlenme alan klip, Youtube’a 2011 yılında yüklendi ve geçtiğimiz hafta 1 milyar izlenme rakamına ulaştı.



1 milyar izlenme sınırını aşan diğer dönem şarkıları arasında “November Rain” (Guns N’ Roses), “Smells Like Teen Spirit” (Nirvana), “Zombie” (Cranberries), “I Will Always Love You” (Whitney Houston) ve “Barbie Girl (Aqua) gibi hit parçalar bulunuyor.