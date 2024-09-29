Reese Witherspoon, gençliğini canlandıracak oyuncuyu arıyor

Dizi, Elle Woods'un lise yıllarını ve "Bu Nasıl Sarışın" filmlerindeki sevdiğimiz ikonik genç kadına dönüşmesini sağlayan deneyimlerini konu alacak.

Bu Nasıl Sarışın (Legally Blonde), 2001 yılında vizyona girdi ve bir klasik haline geldi. Selma Blair, Matthew Davis, Luke Wilson, Jennifer Coolidge, Victor Garber, Ali Larter ve Holland Taylor gibi isimlerin rol aldığı filmi, 2003'te bir devam filmi takip etti.