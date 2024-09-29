Reese Witherspoon, gençliğini canlandıracak oyuncuyu arıyor

Reese Witherspoon'un başrolünde yer aldığı "Bu Nasıl Sarışın" adlı film serisi, dizi oluyor. Witherspoon, dizide gençliğini canlandıracak oyuncuyu arıyor.

Reese Witherspoon, gençliğini canlandıracak oyuncuyu arıyor

Oscar ödüllü oyuncu Reese Witherspoon, şöhreti yakaladığı Bu Nasıl Sarışın (Legally Blonde) serisinin öncesini anlatan “Elle” adlı dizinin yapımcılığını üstleneceğini duyurdu.

48 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Elle Wood karakterinin lisedeki halini canlandıracak oyuncu için çalışmalara başladıklarını duyurdu. 

Dizi, Elle Woods'un lise yıllarını ve "Bu Nasıl Sarışın" filmlerindeki sevdiğimiz ikonik genç kadına dönüşmesini sağlayan deneyimlerini konu alacak.

Reese Witherspoon, gençliğini canlandıracak oyuncuyu arıyor - 1

Bu Nasıl Sarışın (Legally Blonde), 2001 yılında vizyona girdi ve bir klasik haline geldi. Selma Blair, Matthew Davis, Luke Wilson, Jennifer Coolidge, Victor Garber, Ali Larter ve Holland Taylor gibi isimlerin rol aldığı filmi, 2003'te bir devam filmi takip etti.

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