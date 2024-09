Refik Anadol, BM Genel Merkezi'nde yapay zeka destekli sergi açtı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, ünlü Türk medya sanatçısı Refik Anadol'un "Shaping our World Together (Dünyamızı Birlikte Şekillendiriyoruz)" adlı yapay zeka destekli sergisine ev sahipliği yapıyor. New York'taki merkez binada basın için yapılan ön tanıtım programına, Refik Anadol ile BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming ve Patrick J. McGovern Vakfı Başkanı Vilas Dhar katıldı.

Anadol, "Bildiğim kadarıyla ülkemizden ilk defa bir Türk sanatçı olarak, böylesine önemli bir yerde, hem ülkemizi temsil etmek hem de geleceğin, yapay zekanın gideceği yolu, etik olarak doğru, insanlık için iyi, anlamlı ve birleştirici taraflarını konuşmak için burada bulunuyorum, bu çok heyecan verici." dedi. "Yapay zeka teknolojisinin doruğa ulaştığı bir yılda", yapay zeka ile modellenmiş bir eserle, "dünya devleriyle" aynı yerde olmanın kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Anadol, BM'den gelen bu teklifin, eserinin "etik yapay zeka kullanımında öncü olmasıyla" bağlantılı olduğuna işaret etti.

Medya sanatçısı, dev ekrana yansıtılan dijital eseriyle ilgili, "Burada, büyük doğa modeli dediğimiz, dünyanın en gelişmiş, etik olan verilerle toplanmış, sadece doğal enerji kaynaklarını kullanan bir yapay zeka modelini hayal ettik." diye konuştu.



DOĞA HER İNSANIN ORTAK KAYGISI OLMALI



Dünyanın önde gelen medya sanatçılarından Refik Anadol, BM'deki sergisinin, liderlerin bir araya gelerek dünya meselelerini tartıştığı zaman dilimi olan BM açılış etkinlikleriyle aynı hafta gerçekleşmesinin önemine dikkati çekti. Anadol, dünyanın doğallığını korumak adına ihtiyaç duyulan bir sorumluluk duygusunu aşılamak için tasarlanan eserinin, dünya liderlerine ilham vermesi adına şunları söyledi:



"Ben politikacı değilim. Dolayısıyla, savaşlara, zorlu tartışmalara dair detaylı deneyim ve bilgim olmayabilir ama doğa konusuna baktığım zaman dünyadaki herkesin, her insanın, her canlının ortak kaygılarından birinin doğayla ilgili olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle yakın gelecekte, yapay zeka fabrikalarının her yerde olacağı, enerjinin çok fazla kullanılacağı bir döneme girmek üzereyiz. Savaşların ve problemlerin dışında yepyeni problemler de bizi bekliyor olacak."



BM, SERGİ İÇİN "ÇIĞIR AÇAN YAPAY ZEKA SANATI" İFADESİNİ KULLANDI



BM Genel Sekreterliği Yürütme Ofisi ve Patrick J. McGovern Vakfı ortaklığıyla düzenlenen sergiyle ilgili basın duyurusunda, sergiye ilişkin övgü dolu sözlere yer verildi. BM'nin medya tanıtım ofisi, sergiyi, "Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol, teknoloji ve sürdürülebilirliğin gücünü tanıtmak için BM'de çığır açan yapay zeka sanatını sergileyecek." ifadesiyle duyurdu.



"Dünyanın ilk açık kaynaklı üretken yapay zeka modeliyle oluşturulduğu" belirtilen serginin, bilim, teknoloji ve inovasyon gücüne tanıklık eden bir çalışma olduğu vurgulandı. Medya tanıtım etkinliğinde hazır bulunan BM Küresel İletişim Genel Sekreter Yardımcısı Fleming de "Şu anda gelecekte olduğumuzu, güzellik, inanılmaz yaratıcılık ve iyilik potansiyeli olan bir teknolojinin var olduğunu göstermek için bu serginin mükemmel bir seçenek olduğuna karar verdik." dedi.



Refik Anadol'un yapay zeka eserlerini ilk defa dünyanın en önemli sanat müzelerinden New York Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) gördüğünü söyleyen Fleming, "Bunları, güzellik için nasıl kullanabileceğimizi ve doğal çevremiz hakkında bir mesaj iletmek için nasıl kullanabileceğimizi göstermenin harika olacağını düşündük." diye konuştu.