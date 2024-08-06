Refik Anadol'un "Rumi Rüyaları" isimli dijital sergisi Macaristan'da

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği, Refik Anadol Stüdyosu, Debrecen Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 2024 Türk-Macar Kültür Yılı vesilesiyle düzenlenen dijital sergi 3 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarını açtı.



Mevlana'nın renkli dünyasını yapay zeka tabanlı ışık ve hareket gösterisiyle yansıtan "Rumi Rüyaları" sergisi, Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde geniş bir Mesnevi külliyatının ve tasavvuf müziği kayıtlarının bugünün bilgisayar teknolojileri kullanılarak yorumlanmasıyla oluşturuldu.



Hareket, ışık, renk ve ses tekniklerinin kullanıldığı sergide izleyiciye Mevlana'nın "gönlümüzün kendi ışığını ortaya çıkarması" fikrinin işlenmesi amaçlanıyor.



58'inci Debrecen Çiçek Festivali'nin kültürel programında da yer alacak sergi, 3 Ağustos-29 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak.



Serginin açılış etkinliğine çok sayıda üst düzey bürokrat, kordiplomatik mensupları, yerel yöneticiler ile kültür, sanat, akademi ve medya çevrelerinden isimler yoğun ilgi gösterdi.