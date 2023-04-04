"Reis Bey" filmi yeniden sinemaseverlerle buluşuyor

"REİS BEY" FİLMİ HAKKINDA

Kısakürek'in tiyatro oyunu olarak kaleme aldığı, Uçakan'ın yönettiği filmin konusu kısaca şöyle:



"Reis Bey (Haluk Kurdoğlu), tavizsiz bir ağır ceza reisidir. Ömrü otel odalarında geçen, yapayalnız ve tuhaf bir adamdır. Adeta taş kalpli bir kanun tatbikçisidir. Günün birinde, annesini öldürdüğü iddiasıyla huzuruna çıkarılan bir gencin tüm itirazlarına rağmen idamına karar verir. Fakat verdiği hükmün yanlışlığı ortaya çıktığında Reis Bey'in buz gibi iç dünyası, müthiş bir sarsıntıyla yerle bir olacaktır."