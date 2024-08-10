Rekor kıran animasyon serisine yeni film: İnanılmaz Aile 3 geliyor

Henüz vizyon tarihi belli olmayan film hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Pixar tarafından geliştirilecek "İnanılmaz Aile 3" serinin ilk iki filmini de yöneten Brad Bird imzasını taşıyacak.

Serinin ilk filmi "İnanılmaz Aile", 2004 yılında gösterime girmiş ve "En İyi Animasyon Filmi" dalında Oscar kazanmıştı.



2018’de izleyiciyle buluşan "İnanılmaz Aile 2" ise "Ters Yüz 2" rekorunu kırana kadar 1.24 milyar dolar hasılatla Pixar'ın en yüksek hasılat elde eden filmi olarak kalmayı başarmıştı.