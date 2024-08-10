Rekor kıran animasyon serisine yeni film: İnanılmaz Aile 3 geliyor

İlk filmiyle Oscar alan "İnanılmaz Aile" serisine yeni film geliyor. Pixar, Parr ailesinin yeni maceraları için bir devam filmi geliştirdiğini duyurdu.

Rekor kıran animasyon serisine yeni film: İnanılmaz Aile 3 geliyor

Güçlerini gizlemek zorunda kalan süper kahramanlardan oluşan aileyi konu eden İnanılmaz Aile serisi geri dönüyor. Pixar ve Disney, D23 etkinliğinde “İnanılmaz Aile 3” filmini duyurdu.

Pixar tarafından geliştirilecek "İnanılmaz Aile 3" serinin ilk iki filmini de yöneten Brad Bird imzasını taşıyacak.

Henüz vizyon tarihi belli olmayan hakkında daha fazla bilgi verilmedi.

Rekor kıran animasyon serisine yeni film: İnanılmaz Aile 3 geliyor - 1

Serinin ilk filmi "İnanılmaz Aile", 2004 yılında gösterime girmiş ve "En İyi Animasyon Filmi" dalında Oscar kazanmıştı.

2018’de izleyiciyle buluşan "İnanılmaz Aile 2" ise "Ters Yüz 2" rekorunu kırana kadar 1.24 milyar dolar hasılatla Pixar'ın en yüksek hasılat elde eden filmi olarak kalmayı başarmıştı.

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