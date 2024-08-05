Rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift zirveyi elden bırakmıyor

2023 yılında "Yılın Kişisi" seçilen ve üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taylor Swift'in yeni albümü The Tortured Poets Department geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluştu. Albüm, Billboard 200 albüm listesinde 12 haftadır zirvedeydi. Şarkıcı, bu kadar uzun süre 1. sırada kalmayı başararak bir ilke atmıştı.
Eminem'in “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” albümü, Swift'i geride bırakarak listede zirveye yerleşti.
ZİRVEYİ KAPTIRMIŞTI
Zirveyi Eminem'e kaptıran Swift, Billboard 200 listesinde yeniden 1'inci sıraya yerleşti. Bu sayede albüm, art arda olmasa da 13 hafta boyunca listenin zirvesinde sırada yer aldı.
Morgan Wallen "One Thing at a Time" albümüyle 19 hafta boyunca listede ilk sırada kalmayı başarmıştı.
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