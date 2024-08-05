Rekor üstüne rekor kıran Taylor Swift zirveyi elden bırakmıyor

2023 yılında "Yılın Kişisi" seçilen ve üst üste kırdığı rekorlarla adından söz ettiren Taylor Swift'in yeni albümü The Tortured Poets Department geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle buluştu. Albüm, Billboard 200 albüm listesinde 12 haftadır zirvedeydi. Şarkıcı, bu kadar uzun süre 1. sırada kalmayı başararak bir ilke atmıştı.

Eminem'in “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” albümü, Swift'i geride bırakarak listede zirveye yerleşti.

