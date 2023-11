Rembrandt Trio Cemal Reşit Rey'de konser verecek

Dünyanın dört bir yanında konserler veren Rembrandt Trio dinleyenlerin karşısında olmaya hazırlanıyor. Grup, 18 Kasım Cumartesi akşamı, saat 20.00’de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Üçlü konserde, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ‘den ilham alarak hazırladıkları “A Wind Invisible Sweeps Us Through The World” isimli projelerinden eserlerin yanı sıra zamansız besteleriyle de dinleyenlerin karşısında olacak.

Hollandalı Rembrandt Trio, on altı yıldır birlikte çalan ve kıtalar arası performans sergileyen üç arkadaştan oluşuyor: Rembrandt Frerichs (piyano), Tony Overwater (kontrbas) ve Vinsent Planjer (davul).