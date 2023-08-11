Rembrandt Trio Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde konser verecek

Bu yıl 20'incisi düzenlenen Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'ne geri sayım başladı. Piyanoda Rembrandt Frerichs, kontrbasta Tony Overwater ve davulda Vinsent Planjer'den oluşan "Rembrandt Trio" adlı topluluk, Hollanda Krallığı'nın desteğiyle 28 Ağustos'ta sahne alacak.



Grup, Suda Caz Konserleri kapsamında özgün ve evrensel bestelerini dinleyicilerin beğenisine sunacak.



Topluluk "İntizar" albümünde Farsça ve Türkçe şiirlere yer verdi. Kutsi Erguner ile daha önce aynı sahneyi paylaşan grubun ayrıca Erdal Erzincan ve Kayhan Kalhor ile de projeleri bulunuyor.

