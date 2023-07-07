Rembrandt’ın iki portre eseri 13 milyon 156 bin Euro’ya satıldı

Christie’s’den dün yapılan açıklamada, "ışığın ve gölgelerin ressamı" olarak bilinen ünlü Rembrandt (1606-1669) tarafından yapılan iki portre eserinin biçilen fiyatın üstünde alıcı bularak 13 milyon 156 bin Euro’ya satıldığını duyurdu.

20 cm uzunluğunda olan eserlerin Jan Willemsz van der Pluym ve eşi Jaapgen Carels’e ait portreler olduğu ve uzun zamandır özel koleksiyoncuların elinde olduğu ifade edildi. 1635 yılında tamamlanan portrelerin, ilk başta Rembrandt tarafından yapıldığının bilinmediği ve usta ressamın, özel koleksiyoncuda kalan son eserleri olduğu vurgulandı.