Renee Taylor ve Austin Pendleton aynı projede buluşuyor

Kariyeri boyunca birçok projede rol alan Austin Pendleton ile Renee Taylor, aynı filmde rol almaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Yaniv Rokah'ın oturacağı "When Robert Met Judith" adlı film, huzurevinde yaşayan yaşlı bir adam olan Robert'ın aynı kurumda yaşayan Judith ile tanışmasını konu edecek.

Bu filmin kendisi için kişisel olduğunu ifade eden Rokah, "Samimi, hassas ve duygusal olarak yankı uyandıran bir şey yaratmak istedim. Aşk ve bağların hayatın her aşamasında, hatta son bölümlerinde bile nasıl ortaya çıkabileceğini yansıtmak istedim" dedi.



Ari Rothschild ve Tristan Cohen'in görüntü yönetmenliğini üstlendiği filmin vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.